Электрички встроят в систему городского транспорта Петербурга

Электрички встроят в систему городского транспорта Петербурга
Санкт-Петербург совместно с РЖД разработал комплексную программу интеграции инфраструктуры ж/д в городскую транспортную сеть. Фото: lenobl.ru

У Северной столицы есть цель полного встраивания пригородных электричек в систему общественного транспорта города. Об этом объявил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

Эта цель является главной в концепции развития Петербургского железнодорожного узла, одобренной РЖД, губернаторами Северной столицы и Ленобласти, уверен Соколов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Мы уже давно работаем как одна команда, отметил вице-губернатор.

Санкт-Петербург совместно с РЖД разработал комплексную программу интеграции инфраструктуры ж/д в городскую транспортную сеть. Это касается Сестрорецка, Тосно, Гатчины и Пушкина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минстрой России рассматривает возможность ввоза трудовых мигрантов в Россию на чартерных поездах РЖД. Так, на данный момент формируются чартеры РЖД.

ленобласть ржд санкт-петербург Смольный электрички


 

Новости партнеров
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего "открыть охоту на христиан"
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Электрички встроят в систему городского транспорта Петербурга
«Росгеология» пробурит новые скважины под Азовским морем
Петербуржцы жалуются на болезненные ПЦР-тесты на финской границе
Роспотребнадзор раскрыл правила работы школ в новом учебном году
Сбитый на Пестеля велосипедист сидит на поребрике
Владимир Путин поручил создать комиссию по историческому просвещению
Российские власти задумались о запрете вывоза бензина
В Петербурге стартовала вакцинация «Спутником Лайт»