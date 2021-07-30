Электрички встроят в систему городского транспорта Петербурга

Санкт-Петербург совместно с РЖД разработал комплексную программу интеграции инфраструктуры ж/д в городскую транспортную сеть. Фото: lenobl.ru

Санкт-Петербург совместно с РЖД разработал комплексную программу интеграции инфраструктуры ж/д в городскую транспортную сеть. Фото: lenobl.ru

У Северной столицы есть цель полного встраивания пригородных электричек в систему общественного транспорта города. Об этом объявил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

Эта цель является главной в концепции развития Петербургского железнодорожного узла, одобренной РЖД, губернаторами Северной столицы и Ленобласти, уверен Соколов. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Мы уже давно работаем как одна команда, отметил вице-губернатор.

Санкт-Петербург совместно с РЖД разработал комплексную программу интеграции инфраструктуры ж/д в городскую транспортную сеть. Это касается Сестрорецка, Тосно, Гатчины и Пушкина.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минстрой России рассматривает возможность ввоза трудовых мигрантов в Россию на чартерных поездах РЖД. Так, на данный момент формируются чартеры РЖД.