В Купчино и Шушарах петербуржцы жалуются на неприятный запах

Навозная вонь распространилась на улицах Будапештской, Олеко Дундича и Дунайском проспекте. С каждой новой жалобой география неприятного запаха разрастается. Об этом сообщает «Фонтанка».

В администрации Фрунзенского района отметили, что сами ничего не чувствуют. К вечеру в администрацию пришли уже две жалобы. В Водоканале по адресам Ярослава Гашека, 12/100 и Софийской, 48 выехали работники, чтобы найти источник и исправить ситуацию.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Красносельского района Петербурга вынуждены нюхать запах канализации. Местные Красносельского района буквально «напали» на страницу градоначальника Петербурга Александра Беглова в социальных сетях «Вконтакте».