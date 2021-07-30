На Лабораторной улице сгорел «Мерседес»

На Лабораторной улице сгорел &#171;Мерседес&#187;
Сведения о пострадавших не поступали. Фото: Pixabay

Очередной пожар произошел в Калининском районе Северной столицы.

Сегодня, в пятницу, 30 июля, в половине 11 вечера поступила информация о пожаре по улице Лабораторная, дом 14/59. Загорелась машина «Мерседес». Сгорели сгораемые части. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Почти в 11 часов вечера огонь потушили. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении пожара принимали участие две спецмашины и 10 пожарных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Софийской загорелась 4-комнатная квартира. В Петербурге во Фрунзенском районе произошло чрезвычайное происшествие — загорелась квартира. По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 30 июля пожарные машины отправились во Фрунзенский район Северной столицы, чтобы бороться с возгоранием на Софийской улице дома 41 корпуса 2.

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