На Софийской загорелась 4-комнатная квартира

На Софийской загорелась 4-комнатная квартира
В Петербурге на Софийской улице произошел пожар. Фото: "Яндекс Карты"

В Петербурге во Фрунзенском районе произошло чрезвычайное происшествие — загорелась квартира.

По информации петербургского управления Министерства чрезвычайных ситуаций, 30 июля пожарные машины отправились во Фрунзенский район Северной столицы, чтобы бороться с возгоранием на Софийской улице дома 41 корпуса 2.

Сообщение о возгорании поступило на пульт сотрудникам пожарной охраны в 15:11 .

Оказалось, что пожар случился в 4-комнатной отдельной квартире. Там выгорела обстановка на площади 10 квадратных метров.

Возгорание спасатели ликвидировали только через 43 минуты, к 15:27.

По данным ведомства, в пожаре никто нет пострадавших.

Для того, чтобы потушить квартиру пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожарные почти час тушили «Ладу» на аллее Котельникова.

новости СПб пожар софийская фрунзенский район


 

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