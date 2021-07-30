В Кировском районе сгорел салон и мотор «Киа Рио»

В Кировском районе сгорел салон и мотор &#171;Киа Рио&#187;
Сведения о пострадавших не поступали. Фото: Baltphoto

Очередной пожар произошел в Кировском районе Санкт-Петербурга.

Сегодня, в субботу, 31 июля в половине первого ночи поступила информация о пожаре по адресу бульвар Новаторов, дом 110. Горел автомобиль. В машине «Киа Рио» выгорел салон и моторный отсек. Об этом сообщает ГУ МЧС по Северной столице.

Через 15 минут огонь потушили. О пострадавших информации не было. К место пожару прибыли две пожарные машины и 10 спасателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу, 30 июля, в половине 11 вечера поступило сообщение о пожаре по улице Лабораторная, дом 14/59. Загорелась машина «Мерседес». Сгорели сгораемые части. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Почти в 11 часов вечера огонь потушили. Сведения о пострадавших не поступали. В тушении пожара принимали участие две спецмашины и 10 пожарных.

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