Молодой парень пойдет под суд за снежок в Вечном огне

Молодой парень пойдет под суд за снежок в Вечном огне
Обвиняемый закинул комок снега в сопло мемориала "Вечный огонь". Фото: pixabay

В Петербурге в суд направлено уголовное дело в отношении 19-летнего парня, потушившего Вечный огонь на Марсовом поле.

Как сообщили в городской прокуратуре, молодого человека будут судить по статье об осквернении мест захоронения, надмогильных сооружений.

По данным следствия, петербуржец совершил преступление ночью 26 февраля напротив дома 3 по Марсову полю. Обвиняемый, действуя демонстративно и из хулиганских побуждений, закинул комок снега в сопло мемориала «Вечный огонь».

Прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении юноши. Дело передали в в мировой судебный участок № 199 Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Славянке многодетная мать брызнула в детей «перцовкой» из-за карусели. Нарушительницу, которая воспользовалась аэрозолем, доставили в отдел полиции для разбирательства.

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