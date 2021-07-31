Молодой парень пойдет под суд за снежок в Вечном огне

В Петербурге в суд направлено уголовное дело в отношении 19-летнего парня, потушившего Вечный огонь на Марсовом поле.

Как сообщили в городской прокуратуре, молодого человека будут судить по статье об осквернении мест захоронения, надмогильных сооружений.

По данным следствия, петербуржец совершил преступление ночью 26 февраля напротив дома 3 по Марсову полю. Обвиняемый, действуя демонстративно и из хулиганских побуждений, закинул комок снега в сопло мемориала «Вечный огонь».

Прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении юноши. Дело передали в в мировой судебный участок № 199 Петербурга.

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