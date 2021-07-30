В Славянке многодетная мать брызнула в детей «перцовкой» из-за карусели

Детские площадки в Петербурге и Ленобласти превращаются в настоящее поле битвы. На этот раз в Пушкинском районе девочка пострадала от перцового баллончика, который распылила в нее возмущенная многодетная мать.

Драма разыгралась во дворе дома №36 по Колпинскому шоссе. Оказывается, сын женщины, напавшей на девочку, катался на карусели, но в какой-то момент аттракцион решили занять пришедшие на детскую площадку подростки. Ребята прогнали мальчика, тогда петербурженка выступила в его защиту и сделала школьникам замечание, которые те, по её словам, проигнорировали.

Вместо ответа подростки напали на женщину, а ей, защищаясь, пришлось распылить перцовый баллончик, который и попал в лицо девочки-подростка. Мать пострадавшей тоже не оставила происшествие без внимания и написала на обидчицу дочери заявление в полицию. Нарушительницу, которая воспользовалась аэрозолем, доставили в отдел полиции для разбирательства.

На женщину составили протокол по статье 20.1 КоАП (Мелкое хулиганство). Согласно законодательству, ей грозило до 15 суток ареста, но правоохранители учли наличие у петербурженки пятерых детей, поэтому вскоре отпустили гражданку домой.

Заметим, что эта история, к счастью, не имеет трагичной развязки, чего не скажешь о других громких ситуациях с разъяренными женщинами, произошедших за последние дни.

Например, громкий скандал вокруг детей-аутистов, которые «напугали» бабушку и внучку в «Балтийской жемчужине» не утихает до сих пор. А в Московском районе прохожая получила закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа от матери мальчика, который врезался в женщину, катаясь на самокате.