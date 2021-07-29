Женщины в Петербурге озверели: мать избила прохожую самокатом сына

Женщины в Петербурге озверели: мать избила прохожую самокатом сына
Все произошло на перекрестке улицы Типанова и проспекта Космонавтов. Фото: скриншот Google Maps

В Северной столице за последние разворачиваются нешуточные битвы за детей. Вдобавок к скандалу с особенными детьми в «Балтийской жемчужине» и драке из-за коляски на газоне в Мурино во вторник, 27 июля, на перекрестке Типанова и Космонавтов женщина пробила прохожей голову самокатом сына.

Около восьми часов вечера петербурженка переходила дорогу по «зебре» на пересечении улицы Типанова и проспекта Космонавтов в Московском районе. Навстречу ей мчался мальчик на самокате, и внезапно произошло столкновение. Прохожая несла тяжелые пакеты, поэтому успела лишь инстинктивно выставить вперед руки.

Взрослых поблизости не было, зеленый свет заканчивался, так что женщина и ребенок просто разошлись. В этот момент мимо прошла мать мальчика, которая высказалась в сторону пострадавшей, не стесняясь в крепких выражениях. Женщина проигнорировала грубость, продолжая идти. Однако её оппонентка, поравнявшись с сыном, забрала у того самокат и со спины напала на прохожую, ударив тяжелым предметом по голове, а затем продолжила избивать жертву, схватив её за волосы и нанося удары коленями по лицу.

На помощь пострадавшей бросились трое мужчин, которые пытались оттащить агрессивную женщину и разжать ей руки. Когда драку все же удалось остановить, нападавшая попыталась скрыться, но дорогу ей преградили свидетели происшествия. Они же вызвали скорую помощь и обратились в полицию. Правда, потом избитую прохожую забрали медики, и чем завершилась история для матери мальчика, неизвестно.

Эту жуткую историю изданию «Мегаполис» рассказала дочь пострадавшей Рита. По её словам, в больнице у мамы диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, рану головы, которую пришлось зашивать, и перелом носа — у врачей пришлось провести три часа.

Девушка добавила и еще одну шокирующую подробность: наблюдавший за жуткой картиной мальчик не плакал и не переживал, а лишь подбадривал мать словами «Мама, дай ей, дай ей!».

Напомним, что последнее время в Петербурге подобные, пугающие своей жестокостью ситуации с участием бабушек и мам перестали быть редкостью. На выходных в»Балтийской жемчужине» бабушка четырехлетней девочки устроила скандал из-за того, что вместе с её внучкой на площадке в сопровождении тьюторов гуляли шестеро воспитанников центра «Какая разница» — дети с особенностями развития. Буквально на следующий день стало известно о скандале в Мурино, когда за «парковку» коляски на газоне молодая мама поплатилась оторванным ногтем и порванным платьем.

А до этого город потрясла громкая история об избиении семилетнего сына Стаса Пьехи. Мальчик поссорился с соседом по даче и проткнул его надувной бассейн. «Разбираться» пришла мать ребенка, которая подняла руку не только на сына певца, но и на бабушку мальчика — обоим пришлось обратиться в больницу.

В чем причины такой печальной тенденции, — в долгой жаре, напряженной пандемийной обстановке, или чем-то еще, — непонятно. Ясно одно: на улицах города и детских площадках теперь надо быть особенно осторожным.

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