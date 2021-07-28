Деньги на классы и призывы звезд: по следам скандала вокруг «особенных» детей

В понедельник, 26 июля, на закрытой детской площадке в комплексе «Балтийская жемчужина» женщина возмутилась тем, что рядом с её внучкой гуляют воспитанники инклюзивного центра «Какая разница». Сегодня в защиту особенных детей высказываются звезды и политики, Смольный обещает проекту поддержку, а петербуржцы пожертвовали центру уже сотни тысяч рублей.

Инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Адмирала Черокова. Женщина настаивала на том, что дети из центра покинули площадку и «не пугали наших детей». Тьюторы, сопровождавшие ребят на площадке, — арендуемой центром на равных правах со скандалисткой, — запечатлели конфликт на видео. Ролик разлетелся по интернету, собрав миллионы просмотров.

Комментаторы, сочувствуя благотворительному проекту, вылили шквал негатива на возмущенную петербурженку и убеждены, что женщину необходимо привлечь к ответственности. Подробности случившегося уже разбирают правоохранительные органы: Следственный комитет и прокуратура.

Горожане, однако, решили не терять времени даром: найдя на краудфандинговом сервисе Planeta.ru объявление центра «Какая разница», в котором на оборудование классов собирали 400 тысяч рублей, всего за сутки неравнодушные петербуржцы пожертвовали организации вдвое больше, 800 тысяч рублей.

Поддержку проекту обещают и городские власти: вице-губернатор Ирина Потехина заявила, что совместно с руководством центра Смольный разрабатывает возможности его расширения. «Некоторые люди по-прежнему не воспринимают особенных детей. У них есть страх, что рядом с их детьми в школе или в детском саду появится особенный ребёнок. Чаще всего такой стран иррационален», — отмечает чиновница.

В защиту детей с особенностями развития высказались и многие звезды, такие актриса Эвелина Бледанс и фигуристка Ирина Слуцкая.

Высказала свое мнение и заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. Она объяснила, что таким людям, как темпераментная бабушка на детской площадке, трудно адаптироваться к новой реальности. «Но другого выхода нет», — подчеркнула депутат. «Просто научитесь любить людей. И относитесь к людям так, как хотели бы, чтобы относились к вам, к вашему ребенку», — добавила она.

В Минздраве также прокомментировали скандал. Замглавы ведомства Олег Салагай заявил, что обыкновенные дети могут спокойно играть и дружить с «особенными» — нужно лишь рассказать им о том, что некоторым людям жить труднее, чем большинству.

«Бичом нашего времени» назвала громкую ситуацию детский омбудсмен Петербурга Анна Митянина. Чиновница заметила, что российское законодательство не предусматривает отдельного положения, направленного на защиту детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Инклюзивное образование, подразумевающее внедрение необычных детей в обыкновенные классы и группы, также развивается в России слишком медленно — из-за негативного отношения самих граждан.

«Данный инцидент не останется без моего внимания. Я буду защищать права особенных детей и делать все, чтобы у каждого ребенка в Санкт-Петербурге были равные права и возможности» — заключила Анна Митянина.