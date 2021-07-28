В Смольном помогут центру для детей-инвалидов, которых прогнали

В Смольном помогут центру для детей-инвалидов, которых прогнали
Скандалистке пришлось закрыть свои соцсети и объясняться с полицией. Фото: pixabay.com

Смольный поможет центру помощи детям-инвалидам «Какая разница». Их воспитанников прогнала с детской площадки злая женщина.

Учреждение стало известно жителям Петербурга благодаря скандалу. Люди начали финансово помогать центру, сообщила вице-губернатор Ирина Потехина на своей страничке «ВКонтакте».

Центр «Какая разница» на данный момент помогает 70 семьям, где живут дети с особенностями развития. Ещё столько же хотят попасть к ним. Сейчас вместе с руководством центра Смольный ищет возможности для их расширения, отметила Потехина.

Вице-губернатор обратила внимание на то, что скандалистке пришлось закрыть свои соцсети и объясняться с полицией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прокуратура проверит конфликт на детской площадке с детьми-аутистами. Прокуратура разбирается во всех обстоятельствах произошедшего на детской площадке в Петербурге, откуда агрессивная женщина пыталась выгнать детей с особенностями развития.

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