Прокуратура проверит конфликт на детской площадке с детьми-аутистами

Прокуратура разбирается во всех обстоятельствах произошедшего на детской площадке в Петербурге, откуда агрессивная женщина пыталась выгнать детей с особенностями развития.

В надзорный орган обратилось петербургское отделение Всероссийской организации родителей детей с инвалидностью (ВОРДИ). В социальной сети «ВКонтакте» представители назвали этот инцидент бескультурным.

Организация выразила негодование и озабоченность действиями петербурженки и попросила прокуратуру и СК провести проверку. Как считают представители ВОРДИ, основой оценки конфликта должна стать статья о дискриминации по признаку инвалидности.

Инцидент произошел в понедельник, 26 июля, на платной детской площадке жилого комплекса «Балтийская жемчужина». В игровой зоне находилась женщина с ребенком, а также шестеро подопечных центра «Какая разница» с тьюторами. Женщина закатила истерику и пыталась прогнать с площадки особенных детей, утверждая, что им не место рядом с «нормальными» людьми.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве отреагировали на конфликт на детской площадке в Петербурге.