Пушкина отреагировала на конфликт на детской площадке в Петербурге

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина прокомментировала инцидент на детской площадке в Петербурге.

Говоря о женщине, которая пыталась выгнать детей-инвалидов с детской площадки, она заявила, что некоторым людям до сих пор трудно адаптироваться к новой реальности.

«Для некоторых из нас сложно адаптироваться к новой реальности. Но другого выхода нет. Просто научитесь любить людей. И относитесь к людям так, как хотели бы, чтобы относились к вам, к вашему ребенку. И тогда все встанет на свои места», — цитирует ее РИА Новости.

Ранее в Петербурге на детской площадке в ЖК «Балтийская жемчужина» произошел скандал. Женщина пыталась выгнать детей с аутизмом, которые гуляли вместе с другими местными жителями.

Директор центра инклюзивных проектов и социальной интеграции детей и взрослых с особыми потребностями «Какая разница» Валерия Катаева рассказала, что на площадке гуляли шестеро детей с аутизмом и другими особенностями развития, у каждого был сопровождающий. В какой-то момент к ним подошла женщина и начала требовать, чтобы дети ушли, потому что они якобы пугают ее внука.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге детей-инвалидов отправили в опасный лагерь.