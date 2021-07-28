Битвы на детских площадках продолжаются: на маму с коляской напали в Мурино

После громкого скандала с особенными детьми в игровой зоне «Балтийской жемчужины» стали раскрываться и другие подобные инциденты. Так, в Мурино еще 19 июля две неизвестных напали на маму с коляской, прогуливающуюся во дворе. Женщины избили девушку под предлогом того, что детская площадка — «их земля».

Пострадавшая, жительница Мурино Инна Шахматова, рассказала о произошедшем на своей странице во «ВКонтакте». Девушка гуляла с ребенком во дворе одного из домов на Скандинавском проезде, когда к ней подошла некая «женщина в белом». Инна заявляет, что неизвестная «считает своей миссией «чистить» двор».

Незнакомка подошла к девушке и, не представившись, в грубой форме потребовала убрать коляску, стоявшую на газоне возле качелей. При этом «транспортное средство» не мешало ни пешеходам, ни автомобилям. Возмущенная жительница стала спрашивать у матери младенца, где она живет, а затем направилась к коляске, в которой в этот момент находился ребенок, чтобы собственноручно её убрать.

Инна побежала за женщиной, но в этот же момент агрессивно настроенная соседка толкнула её в плечо, а затем попросту вцепилась в девушку. Мама малыша, не раздумывая, ответила ей физической силой — началась потасовка.

Петербурженка рассказала, что в результате драки лишилась ногтя на мизинце левой руки и платья, которое оказалось порванным в клочья. «Пока я заливала перекисью палец, она вызвонила соседку и стали вместе мне предъявлять, что это их двор и они за него платят. Мне там не место», — объясняет Инна.

Девушке пришлось отправиться в больницу в Токсово, чтобы снять побои. Она также написала заявление в полицию на нападавшую, но аналогичные действия, как выяснилось, предприняла и её оппонентка. «Они [женщина в белом и соседка — в розовом — прим. ред.] опасны для населения, они могут нападать физически», — уверена пострадавшая.

С момента конфликта прошло уже почти десять дней, но как отреагировали на происшествие правоохранители, пока неизвестно.

Напомним, что в понедельник, 26 июля, на детской площадке жилого комплекса «Балтийская жемчужина» местная жительница возмутилась тем, что её внучке приходится делить игровую зону с воспитанниками инклюзивного центра «Какая разница» — детьми с особенностями развития.

Сотрудницы центра записали конфликт на видео, и запись разошлась по интернету, спровоцировав шквал негодования в сторону недовольной дамы и широкий общественный резонанс: делом заинтересовались прокуратура и следователи.