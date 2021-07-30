Скандалистка с детской площадки извинилась и рассказала о борьбе с детсадами

Жительница «Балтийской жемчужины» Наталья Липская рассказала, что не хотела оскорблять детей-аутистов, а лишь защищала «напуганную» внучку и отстаивала «свою территорию».

Петербурженка Наталья Липская стремительно «прославилась» после громкого скандала на детской площадке в комплексе «Балтийская жемчужина». Женщину возмутило, что вместе с её внучкой на площадке играли воспитанники инклюзивного центра «Какая разница» — дети с особенностями развития.

Ситуацию прокомментировали тысячи людей: пользователи социальных сетей, звезды, политики и общественные деятели. Абсолютное большинство высказывается в защиту особенных детей и осуждает поведение женщины. С главной участницей скандала поговорили корреспонденты телеканала «ЛенТВ24», чтобы узнать её мнение по поводу случившегося.

Наталья заявила, что приносит извинения лишь за последние минуты разговора, когда она начала отталкивать сотрудницу центра «Какая разница», снимавшую её на телефон. «Я была, конечно, груба», — признает женщина, но похоже, своим высказывания грубыми она не считает.

Петербурженка объяснила, что в своем доме является известной активисткой, выступающей «за порядок и справедливость». Правда, неясно, почему необычные дети в эти рамки не вписываются. При этом по мнению Натальи, она не оскорбляла ребят, а лишь возмутилась тем, что они пришли на «чужую» площадку. В оправдание женщина добавила, что ведет борьбу и с другими детскими садами и развивающими центрами.

Предложение «шуровать» в другое место, потому что «больные дети» пугают её внучку, видимо, также не преследовало целью оскорбить воспитанников и сотрудников центра.

«Одно дело, когда пришла мама с больным ребенком, будь то аутист или ребенок с синдромом Дауна, про этого одного ребенка я могу рассказать своей внучке, рассказать, что бывают такие детки. <…> Но когда тебя окружают около десяти таких детей, причем школьного возраста, которые бегают и издают разные странные звуки…», — объясняет она.

Соседи Натальи Липской разделились на два лагеря: кто-то поддержал её недовольство, объяснив, что места для гуляния у каждой организации должны быть документально закреплены, а другие уверены, что все дети равны в правах. Местные жители добавляют, что женщина с легкостью делает замечания и другим малышам на площадке, если «что-то делается не по её мнению».

Муж Натальи отмечает, что после этого инцидента семье постоянно поступают угрозы, не только в интернет-пространстве: женщине постоянно звонят злопыхатели, заявляя, что подожгут её машину. Обращаться в полицию Липские, однако, не планируют — считают такую меру бесполезной, передает Neva.Today.