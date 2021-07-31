Водителей с серьезными заболеваниями лишат прав автоматически

Водителей с серьезными заболеваниями лишат прав автоматически
Новые правила вступят в силу в марте следующего года. Фото: Пресс-служба ОГИБДД

Минздрав будет автоматически передавать в ГИБДД справки о состоянии здоровья автомобилистов. Если водитель окажется болен серьезным заболеванием, при котором нельзя водить, то его временно лишат прав.

Как сообщает «Коммерсант», об этом говорится в проекте поправок к закону «О безопасности дорожного движения». Если у водителя на плановом осмотре подозревают серьезное заболевание, то его направят на «внеочередное медицинское освидетельствование» к врачу-специалисту. С этого момента водительские права перестанут действовать.

Но если диагноз не подтвердится и клиника составит электронное заключение об отсутствии заболевания, то права восстановят. Если будут обнаружены ограничивающие противопоказания к вождению, то водителю предложат оформить новые права с этой отметкой. А при запрете водить машину по медпоказаниям, то права аннулируют окончательно.

Новые правила вступят в силу в марте следующего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что психбольного петербуржца заставили вернуть водительские права в ГИБДД.

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