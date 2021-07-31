Смертность в ДТП может снизиться после запуска беспилотных машин

Смертность в ДТП может снизиться после запуска беспилотных машин
Трасса М-11 Санкт-Петербург-Москва. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Российский Минтранс предложил способ снизить число смертельных исходов в результате ДТП в стране.

Министр ведомства Кирилл Богданов заявил, что снизить смертность в ДТП может внедрение беспилотных автомобилей на дорогах. По его словам, так число ДТП с летальными исходами может уменьшиться на 8% к 2030 году. Об этом пишет РИА Новости.

Богданов добавил, что при использовании беспилотных машин для грузоперевозок их себестоимость снизится на 15%, а доставка ускорится на 25%.

В течение месяца Минтранс совместно с ассоциацией «Цифровой транспорт и логистика» подготовит дорожную карту, необходимую для проведения экспериментов по запуску беспилотных большегрузов на трассе М-11 «Нева».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трасса М-11 «Нева» до 2024 года станет первым в РФ беспилотным логистическим коридором.

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