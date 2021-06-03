Трасса М-11 «Нева» до 2024 года станет первым в РФ беспилотным логистическим коридором

Для избежания попадания беспилотников в населённые пункты по всей трассе создадут специальные ограждения на подъездах к Москве и Северной столице. Фото: скрин Google.Maps

Для избежания попадания беспилотников в населённые пункты по всей трассе создадут специальные ограждения на подъездах к Москве и Северной столице. Фото: скрин Google.Maps

Трасса М-11 Москва — Санкт-Петербург («Нева») станет через три года года первым в России беспилотным логистическим коридором. Такое соглашение Министерство транспорта РФ подписало с рядом компаний на ПМЭФ.

Так формирование беспилотных логистических коридоров в России начнется с трассы М-11. Реализацию проекта Минтранс начал с крупнейшими грузоперевозчиками. Соответствующее соглашение в первый день ПМЭФ-2021 подписано с ассоциацией «Камаз», «Деловые линии» и другие компании.

Для избежания попадания беспилотников в населённые пункты по всей трассе создадут специальные ограждения на подъездах к Москве и Северной столице. В районе Твери построят северный обход для исключения выезда автономных грузовиков на участок трассы «Нева».

Замминистра транспорта РФ Кирилл Богданов сообщил, что через 10 лет в беспилотные коридоры будет включено 19,5 тыс. км федеральных дорог.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на ПМЭФ подписана целая сессия соглашений.