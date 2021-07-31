Пока все спят: пробки в Петербурге составили один балл

Пока все спят: пробки в Петербурге составили один балл
Улицы свободны от пробок. Фото: "Яндекс.Пробки"

Дороги Петербурга в субботу утром почти свободны от пробок. На улицах города почти нет «красных» участков.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на 9 часов утра, пробки оцениваются в один балл. Ситуация изменится после 11 часов — пробки составят два балла, а после 14 часов — вырастут до трех.

Сейчас небольшие пробки есть на Таллинском шоссе на Лиговском путепроводе, на Дачном проспекте рядом с метро «Проспект Ветеранов», на перекрестке Московского шоссе с Дунайским проспектом.

Кроме того, дорожный затор наблюдается на внешнем кольце КАД после развязки с Софийской улицей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге водителям рассказали о новых дорожных ограничениях.

дорожная ситуация новости СПб пробки спб


 

Новости партнеров
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сосново из земли на даче достали предметы времен ВОВ
Инфекционист сообщил, что дети стали чаще болеть COVID-19
Пока все спят: пробки в Петербурге составили один балл
Коллективный иммунитет у россиян может появиться к Новому году
В России выявили новую схему обмана с поддельной вакцинацией
Грабителя, напавшего на петербурженку ради золота, поймали в Москве
Петербуржцев ждет дождливая и прохладная суббота
Участников массовой драки на Большевиков отправили в СИЗО