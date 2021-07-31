Пока все спят: пробки в Петербурге составили один балл

Дороги Петербурга в субботу утром почти свободны от пробок. На улицах города почти нет «красных» участков.

Видимо, жители Северной столицы отсыпаются после рабочей недели. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты» на 9 часов утра, пробки оцениваются в один балл. Ситуация изменится после 11 часов — пробки составят два балла, а после 14 часов — вырастут до трех.

Сейчас небольшие пробки есть на Таллинском шоссе на Лиговском путепроводе, на Дачном проспекте рядом с метро «Проспект Ветеранов», на перекрестке Московского шоссе с Дунайским проспектом.

Кроме того, дорожный затор наблюдается на внешнем кольце КАД после развязки с Софийской улицей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге водителям рассказали о новых дорожных ограничениях.