На КАД не смогли разъехаться грузовик и Газель

На КАД не смогли разъехаться грузовик и Газель
На КАД столкнулись грузовой MAN и Газель. Фото: vk.com/spb_today

На внешней стороне КАД произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Дорожный инцидент произошел в субботу, 31 июля. По словам очевидцев, столкнулись грузовой MAN и Газель.

«На внешней стороне КАД в сторону Мега-Парнас от проспекта Культуры грузовой MAN въехал в Газель», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурге» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередное ДТП произошло на Наличной улице. У дома №23 «КИА» пролетел кувырком после столкновения «БМВ». Машина перевернулась в воздухе. В «КИА» ехали девушка и парень, а в «БМВ» — двое молодых людей.

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