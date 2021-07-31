Петербуржцев предупредили о грозах и сильном ветре 1 августа

Петербуржцев предупредили о грозах и сильном ветре 1 августа
Гроза в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом предупредили в главном управлении МЧС России по городу.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС, 1 августа в Петербурге местами ожидаются ливни и грозы. При грозе порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 21 мая, в Петербурге ожидается облачная погода, временами пройдут осадки в виде дождя.

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