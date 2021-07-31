Петербуржцев предупредили о грозах и сильном ветре 1 августа

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий.
Об этом предупредили в главном управлении МЧС России по городу.
По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС, 1 августа в Петербурге местами ожидаются ливни и грозы. При грозе порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.
Спасатели призвали местных жителей обходить рекламные щиты, шаткие строения, а также деревья и дома с неустойчивой кровлей. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 21 мая, в Петербурге ожидается облачная погода, временами пройдут осадки в виде дождя.