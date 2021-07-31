Мужчина насмерть разбился на мопеде в Красном Бору

Мужчина насмерть разбился на мопеде в Красном Бору
Водитель мопеда погиб на месте. Фото: Pixabay

Накануне в Тосненском районе случилась смертельная авария: 28-летний водитель мопеда погиб при столкновении с деревом.

По данным правоохранителей, ДТП произошло в поселке Красный Бор в пятницу, 30 июля. В 4 часа утра мужчина ехал на мопеде «Пегас» по улице Воскова. Внезапно он потерял управление, из-за чего транспортное средство съехало в кювет и врезалось в дерево.

Как сообщает 47channel, водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия еще до прибытия скорой помощи. Больше никто не пострадал. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД не смогли разъехаться грузовик и Газель. Дорожный инцидент произошел в субботу, 31 июля. По словам очевидцев, столкнулись грузовой MAN и Газель. Информации о пострадавших не поступало.

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