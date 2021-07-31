В результате опрокидывания судна у крепости Орешек погиб человек

В результате опрокидывания судна у крепости Орешек погиб человек
Инцидент произошел у крепости Орешек. Фото: Официальный туристский портал Ленобласти

Вблизи крепости Орешек в Ленобласти опрокинулось маломерное судно. В результате происшествия погиб один человек.

По данным пресс-службы Западного МСУ на транспорте СК, инцидент произошел в субботу около 13 часов вблизи крепости Орешек.

По предварительной информации, перевернулось маломерное судно с тремя пассажирами на борту. Два пассажира спасены, третьего спасти не удалось.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что столкнулись два судна: теплоход «Нева-1» и маломерное судно, на котором находилось шесть пассажиров. В результате оно затонуло, люди оказались в воде. Спасатели отмечают, что никто не пострадал, а сумма ущерба устанавливается.

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