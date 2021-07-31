Дожди и грозы ожидаются в Петербурге 1 августа

Дожди и грозы ожидаются в Петербурге 1 августа
В Петербург придут дожди. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В воскресенье, 1 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем пройдут кратковременные дожди. По прогнозам синоптиков, возможны ливни и грозы возможны в начале августа.

В ночное время суток столбики термометров покажут +15…+17 градусов, днем температура воздуха окажется на уровне +22…+24 градусов.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти в среду прогнозируются дожди с грозами и до +30 градусов. По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 июля ожидается переменная облачность.

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