Дожди и грозы ожидаются в Петербурге 1 августа

В воскресенье, 1 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем пройдут кратковременные дожди. По прогнозам синоптиков, возможны ливни и грозы возможны в начале августа.

В ночное время суток столбики термометров покажут +15…+17 градусов, днем температура воздуха окажется на уровне +22…+24 градусов.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти в среду прогнозируются дожди с грозами и до +30 градусов. По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 июля ожидается переменная облачность.