Дожди и грозы ожидаются в Петербурге 1 августа

В воскресенье, 1 августа, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.
По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем пройдут кратковременные дожди. По прогнозам синоптиков, возможны ливни и грозы возможны в начале августа.
В ночное время суток столбики термометров покажут +15…+17 градусов, днем температура воздуха окажется на уровне +22…+24 градусов.
Атмосферное давление будет слабо понижаться.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти в среду прогнозируются дожди с грозами и до +30 градусов. По данным «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 28 июля ожидается переменная облачность.