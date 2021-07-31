Автомобиль ДПС попал в ДТП на пересечении Пионерской и Корпусной

Автомобиль ДПС попал в ДТП на пересечении Пионерской и Корпусной
Авария произошла в в Петроградском районе. Фото: vk.com/spb_today

В субботу, 31 июля, в Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля ДПС.

По словам очевидцев, вторым участником дорожного инцидента стал Opel.

В сети появились фото с места происшествия. Судя по опубликованным снимкам, патрульная машина серьезно пострадала. Дорожный ипнцидент произошел на пересечении Пионерской и Корпусной.

«Авария с автомобилем ДПС и Опелем на пересечении Пионерской и Корпусной», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередное ДТП произошло на Наличной улице. У дома №23 «КИА» пролетел кувырком после столкновения «БМВ». Машина перевернулась в воздухе. В «КИА» ехали девушка и парень, а в «БМВ» — двое молодых людей.

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