Автомобиль ДПС попал в ДТП на пересечении Пионерской и Корпусной

Авария произошла в в Петроградском районе. Фото: vk.com/spb_today

Авария произошла в в Петроградском районе. Фото: vk.com/spb_today

В субботу, 31 июля, в Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля ДПС.

По словам очевидцев, вторым участником дорожного инцидента стал Opel.

В сети появились фото с места происшествия. Судя по опубликованным снимкам, патрульная машина серьезно пострадала. Дорожный ипнцидент произошел на пересечении Пионерской и Корпусной.

«Авария с автомобилем ДПС и Опелем на пересечении Пионерской и Корпусной», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

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