Автомобиль ДПС попал в ДТП на пересечении Пионерской и Корпусной

В субботу, 31 июля, в Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля ДПС.
По словам очевидцев, вторым участником дорожного инцидента стал Opel.
В сети появились фото с места происшествия. Судя по опубликованным снимкам, патрульная машина серьезно пострадала. Дорожный ипнцидент произошел на пересечении Пионерской и Корпусной.
«Авария с автомобилем ДПС и Опелем на пересечении Пионерской и Корпусной», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало.
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