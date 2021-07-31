Два сотрудника ДПС пострадали в аварии в Василеостровском районе

В результате ДТП с автобусом на Среднем проспекте Васильевского острова пострадали два сотрудника ДПС.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла 31 июля у дома 32 по Среднему проспекту.

По предварительной информации, автомобиль ДПС ехал с включенной мигалкой по трамвайным путям. В этот момент водитель белой Toyota начал разворот, и водитель полицейской машины, пытаясь уйти от столкновения, выехал на встречку, где врезался в автобус.

В автобусе никто не пострадал. Двух сотрудников полиции увезли в больницу с травмами средней тяжести. Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что очередное ДТП произошло на Наличной улице. У дома №23 «КИА» пролетел кувырком после столкновения «БМВ». Машина перевернулась в воздухе. В «КИА» ехали девушка и парень, а в «БМВ» — двое молодых людей.