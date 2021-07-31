Активисты убрали Лиговский канал и близлежащие территории

В акции приняли участие 75 человек.

Сегодня, 31 июля, в рамках марафона «Дни зеленых действий» в Санкт-Петербурге убрали Лиговский канал, а также близлежащий территории. В акции приняли участие не только местные жители и волонтеры, но также представители власти. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Всего в порядок привели полтора километра вдоль канала. Для очистки использовали не только ручной труд, но также квадроциклы, не которых можно было добраться до труднодоступных мест. Напоминаем, что 2021 год стал в Петербурге городом экологии. В связи с этим проходят различные мероприятия, позволяющие уберечь город.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что экологи ликвидировали разлив нефти в Екатерингофке. О пятнах сообщил местный житель.