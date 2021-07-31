Прокуратура начала проверку обрушения дачи Кривдиной в Сестрорецке

Прокуратура проверит, как соблюдалось законодательство об охране объектов культурного наследия при содержании памятника истории и культуры федерального значения «Дача Кривдиной».

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ночь на субботу в Курортном районе обрушилась старинная дача Кривдиной, признанная памятником архитектуры. Дача находилась в аварийном состоянии. Постройка рухнула ночью 31 июля в Сестрорецке. В доме проживала многодетная семья. Никто из них не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская семья выживает в разрушающемся памятнике архитектуры. Два года назад собственника обязали предоставить семье жилплощадь по договору соцнайма и с сохранением прописки. Это требование так и до сих пор не выполнено.