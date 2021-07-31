Названы причины, по которым перевернулась лодка у крепости «Орешек»

Названы причины, по которым перевернулась лодка у крепости «Орешек»
В инциденте погиб человек. Фото: скриншот Вконтакте

Эксперты предполагают, что судно ударилось о валун, либо в дело вмешался сильный ветер.

Во Всеволожском районе сегодня, 31 июля, у крепости «Орешек» перевернулась лодка. В результате инцидента один мужчина утонул, двоим удалось выжить благодаря неравнодушным очевидцам. Эксперты назвали причины, по которым случился трагедия. Об этом пишет 47news, ссылаясь на источники в экстренных службах.

По предварительным данным, лодка могла врезаться в валун, торчащий из воды. В СМИ также пишут, что рыбаки, отправившиеся в плавание, были выпившими. Также в дело мог вмешаться сильный ветер. В происходящем разбираются сотрудники прокураты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в результате опрокидывания судна у крепости Орешек погиб человек. По данным пресс-службы Западного МСУ на транспорте СК, инцидент произошел в субботу около 13 часов вблизи крепости Орешек.

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