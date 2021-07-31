«Остров фортов» ежемесячно посещают 70 тысяч человек

Парк является довольно популярным среди туристов.

Музейно-исторический парк «Остров фортов» ежемесячно посещают около 70 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В 2020 году была открыта первая очередь парка на территории шесть гектаров. Там располагаются Аллея выдающихся военно-морских деятелей России и «Маяк памяти» с именами двухсот героев-моряков, а также детская площадка, веревочный парк и смотровая площадка с качелями.

В день ВМФ в 2021 году была открыта вторая часть проекта – это еще два гектара, на которых разместили детскую площадку, сад камней, скейтпарк.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кронштадте открылась вторая очередь парка «Патриот».