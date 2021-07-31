В Кронштадте открылась вторая очередь парка «Патриот»

Посещать территорию смогут любые желающие.

В Кронштадте сегодня, 31 июля, открылась вторая очередь парка «Патриот». Проект, названный «Наследие Петра Великого», стал доступен для посещений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что проект уникальный и отметил, что в парке есть памятники федерального значения, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Доминантой парка стала Площадь якорей, на которой можно посмотреть военную технику. На открытие проекта потратили около 100 миллионов рублей.

В ближайшее время будут также отреставрированы другие части комплекса Докового адмиралтейства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поручил главе Петербурга Беглову заняться улицами Кронштадта.