В Ленобласти уничтожили дом над подземной тюрьмой

В Ленобласти уничтожили дом над подземной тюрьмой
Примерное расположение коттеджного поселка с подземной тюрьмой. Фото: скриншот карт "Гугл"

Снести здание попросил хозяин здания.

Во Всеволожском районе в коттеджном поселке «Новый Петербург» сегодня, 31 июля, снесли дом, который служил прикрытием для подземной тюрьмы. Об этом якобы попросил хозяин участка. Об этом пишет 47news.

Известно, что владелец дома обратился к властям с просьбой сровнять его с землей. На данный момент он него остался лишь строительный мусор. Теперь попасть в подземную тюрьму невозможно – вход засыпан землей.

Напоминаем, что о подземной тюрьме стало известно журналистам, а затем сотрудникам Следственного комитете. Они уверяют, что в тюрьме не нашли никаких доказательств того, что там находились какие-либо люди. Ведомство занимается выяснением обстоятельств инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК дал официальный комментарий о подземной тюрьме в Ленобласти.

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