В Пулково утром 1 августа задержали два рейса

В Пулково задержали два рейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково задержали два рейса. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В пятницу утром, 1 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются два авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на Калининграда и Анапы. Рейсы обслуживают, в том числе, авиакомпания «Уральские авиалинии».

Первым задерживается рейс до Калининграда. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 6:00, однако время вылета сдвинули на 7:30.

Также задерживают рейс до Анапы. Самолет должен был улететь в 12:30, но по факту ждать придется до 16:20.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль нескольких сотен попугаев, прибывших в Петербург самолетом из Киргизии.