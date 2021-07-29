В Пулково из Киргизии прилетели 510 попугаев

В Пулково из Киргизии прилетели 510 попугаев
Попугаи прибыли из Киргизии. Фото: Россельхознадзор

Сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль нескольких сотен попугаев, прибывших в Петербург самолетом из Киргизии.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Северо-Западу, попугаи прибыли в грузовой терминал аэропорта Пулково в четверг, 29 июля. Через ветеринарный контроль прошли 510 пернатых.

Попугаев отправил житель Киргизии в адрес частного лица из Московской области. Они прибыли в Россию через Петербург.

Попугаи прибыли из Киргизии. Фото: Россельхознадзор
Попугаи прибыли из Киргизии. Фото: Россельхознадзор

В ходе контроля нарушений в документах не выявили, птиц допустили к дальнейшему следованию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор приостановил ввоз томатов белорусского экспортёра. Россельхознадзор с понедельника, 26 июля, приостановил ввоз в Россию помидоров белорусской трговой марки «Дорорс» в связи с обнаружением на них вируса мозаики пепино.

ветеринарный контроль новости СПб попугаи пулково Россельхознадзор


 

Новости партнеров
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
В Петербурге ликвидирован бизнес Дмитрия Нагиева
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пушкинском районе сгорело помещение колясочной
В Пулково из Киргизии прилетели 510 попугаев
У Финляндского вокзала авария на сетях остановила трамваи
Японец рассказал, как перенес COVID-19 после прививки «Спутником V»
На курортах Турции из-за лесных пожаров эвакуируют отели
Напавшего на туристов медведя в Красноярском крае застрелили
Нового главу Фонда капремонта Петербурга выберут в течение недели
В России заблокировали тысячу сайтов с поддельными сертификатами