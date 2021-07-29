В Пулково из Киргизии прилетели 510 попугаев

Сотрудники Россельхознадзора провели ветеринарный контроль нескольких сотен попугаев, прибывших в Петербург самолетом из Киргизии.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Северо-Западу, попугаи прибыли в грузовой терминал аэропорта Пулково в четверг, 29 июля. Через ветеринарный контроль прошли 510 пернатых.

Попугаев отправил житель Киргизии в адрес частного лица из Московской области. Они прибыли в Россию через Петербург.

В ходе контроля нарушений в документах не выявили, птиц допустили к дальнейшему следованию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россельхознадзор приостановил ввоз томатов белорусского экспортёра. Россельхознадзор с понедельника, 26 июля, приостановил ввоз в Россию помидоров белорусской трговой марки «Дорорс» в связи с обнаружением на них вируса мозаики пепино.