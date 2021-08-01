Россиянам предложили бесплатный «Арктический гектар»

С 1 августа земля будет доступна только для местных жителей, а с 1 февраля - все россияне, а также соотечественники, проживающие за рубежом. Фото: pixabay

С 1 августа земля будет доступна только для местных жителей, а с 1 февраля - все россияне, а также соотечественники, проживающие за рубежом. Фото: pixabay

Жителям арктической территории России предложили с 1 августа получить бесплатную землю под личное пользование или бизнес в рамках программы «Арктический гектар». Со следующего года в программе смогут принять участие все россияне.

Закон о распространении программы «Дальневосточный гектар» на Арктическую зону был подписан президентом Владимиром Путиным в начале июля.

В Арктической зоне можно получить бесплатную землю на территории Мурманской области, Ненецкого автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Об этом сообщает министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

С 1 августа земля будет доступна только для местных жителей, а с 1 февраля — все россияне, а также соотечественники, проживающие за рубежом.

Также с 1 августа люди, получившие и освоившие первый «дальневосточный гектар», могут взять второй бесплатно.

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