Россиянам предложили бесплатный «Арктический гектар»

Россиянам предложили бесплатный &#171;Арктический гектар&#187;
С 1 августа земля будет доступна только для местных жителей, а с 1 февраля - все россияне, а также соотечественники, проживающие за рубежом. Фото: pixabay

Жителям арктической территории России предложили с 1 августа получить бесплатную землю под личное пользование или бизнес в рамках программы «Арктический гектар». Со следующего года в программе смогут принять участие все россияне.

Закон о распространении программы «Дальневосточный гектар» на Арктическую зону был подписан президентом Владимиром Путиным в начале июля.

В Арктической зоне можно получить бесплатную землю на территории Мурманской области, Ненецкого автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также муниципальных районах Архангельской области, Республики Коми и Карелии. Об этом сообщает министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики.

С 1 августа земля будет доступна только для местных жителей, а с 1 февраля — все россияне, а также соотечественники, проживающие за рубежом.

Также с 1 августа люди, получившие и освоившие первый «дальневосточный гектар», могут взять второй бесплатно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что объемы покупки земли под застройку в Петербурге выросли в четыре раза.

арктический гектар бесплатная земля дальневосточный гектар


 

Новости партнеров
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Ударившему ногой новорожденную дочь петербуржцу предъявили обвинение 
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиянам предложили бесплатный «Арктический гектар»
В Пулково утром 1 августа задержали два рейса
В Сосново нашли странные предметы времен ВОВ
В Купчино полицейские искали ребенка: он прятался в шкафу
Городская больница №2 будет работать в штатном режиме
В Турции задержали мужчину, который мог поджечь лес
На берегу Финского залива заметили мертвую рыбу
На Гороховой велосипедистка после ДТП получила сотряс