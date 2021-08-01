На Кубани начали действовать ужесточенные правила заселения в отели

С одним только отрицательным тестом в гостиницу не пустят. Фото: unsplash

С одним только отрицательным тестом в гостиницу не пустят. Фото: unsplash

В Краснодарском крае с 1 августа вступают в силу ужесточенные правила заселения в отели. Туристов будут принимать только со справками о коронавирусе.

Для заселения россиянам потребуется либо отрицательный ПЦР-тест и медотвод от вакцинации, либо справка о перенесенном ковиде в последние полгода, либо сертификат о вакцинации первой дозой или обоими компонентами. С одним только отрицательным тестом в гостиницу не пустят.

При этом туристы могут по прибытии в отель на Кубани подписать добровольное согласие на прохождение вакцинации от COVID-19 и привиться в течение трех дней со дня заселения. В таком случае потребуется только ПЦР-тест.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российским туристам рассказали, как избежать срыва поездки за границу.