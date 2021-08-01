Врач заявила, что каждый штамм COVID-19 требует разного уровня антител

Любой уровень антител говорит о том, что пациент так или иначе сталкивался с инфекцией. Фото: pixabay

Любой уровень антител говорит о том, что пациент так или иначе сталкивался с инфекцией. Фото: pixabay

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Екатерина Степанова заявила, что для защиты от разных штаммов коронавируса требуются разные уровни антител.

Предварительные исследования показали, что иммунитет к разным штаммам ковида формируется по разному уровню антител. К примеру, для защиты от южноафриканского штамма необходим уровень более 1000 BAU/ml. А для дельта-штамма — 1,5 тыс. BAU/ml, объяснила Степанова. Об этом пишет ТАСС.

Любой уровень антител говорит о том, что пациент так или иначе сталкивался с инфекцией. Наличие высоких титров антител класса М (IgM), например, свидетельствует об острой фазе коронавируса.

«Если вы еще не прививались, то лучше не сдавать антитела, а провести вакцинацию независимо от того, болели вы или нет», — добавила специалист.

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