Скончался президент журфака МГУ Ясен Засурский

Скончался президент журфака МГУ Ясен Засурский
Ясен Засурский скончался в возрасте 91 года. Фото: МГУ им. Ломоносова

В Москве умер президент факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Ясен Засурский.

Ясен Засурский скончался в возрасте 91 года в ночь на воскресенье, 1 августа. Об этом сообщается на сайте журфака МГУ. Дата и место прощания будут объявлены позднее. О причине смерти не сообщается.

«Сегодня ночью не стало Президента факультета журналистики Ясена Николаевича Засурского. 29.10.1929 — 01.08.2021», — говорится в сообщении.

Ясен Засурский начал работать на факультете журналистики Московского государственного университета имени Ломоносова в 1953 году. Через два года он создал и возглавил кафедру истории зарубежной печати и литературы. В 1964 году он стал деканом журфака и оставался им до 2007 года, после чего его избрали президентом факультета.

Он был автором и соавтором более 300 статей и научных работ, книг, учебных пособий.

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