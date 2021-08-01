В Крыму запретили посещать леса из-за риска пожаров

Почти на всей территории Крымского полуострова объявили чрезвычайную пожарную опасности. Спасатели запретили посещение лесов.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму, чрезвычайная пожарная опасность объявлена в центральных, южных и восточных районах республики. Режим сохранится с 2 по 4 августа. В западных районах чрезвычайная пожарная опасность ожидается.

Ведомство также запретило посещать леса, разводить костры и выжигать сухую траву. Нарушителям запрета грозит штраф от 2 тысяч до 400 тысяч рублей. Правила распространяются и на туристов.

Особый противопожарный режим введен на всем полуострове еще с 30 апреля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Карелии локализовали все действующие лесные пожары.