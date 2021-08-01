Путин приехал в Ленобласть и посетил Коневский монастырь

В прошлый раз президент приезжал в Петербург на день ВМФ.

Президент России Владимир Путин снова приехал в Ленинградскую область. Он побывал в Коневском монастыре, расположенном на острове Коневец в Ладожском озере. Об этом сегодня, 1 августа, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ведомстве отметили, что президент стал чаще приезжать в Ленинградскую область. До этого Путин бывал в Санкт-Петербурге на День Военно-морского флота. Тогда он также встретился с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Они обсудили развитие транспортной инфраструктуры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин поручил главе Петербурга Беглову заняться улицами Кронштадта. Глава региона сообщил об обеспечении транспортной доступности Кронштадта, где создается исторический культурный центр.