У Ларионово на пешехода наехала иномарка

У Ларионово на пешехода наехала иномарка
В аварии погиб пешеход. Фото: Baltphoto

Мужчина скончался на месте от серьезности полученных травм.

В Приозерском районе ночью 1 августа произошла жесткая авария, в результате которой погиб 31-летний уроженец Калуги. Об этом пишет 47news, ссылаясь на источники в дорожной полиции.

Все случилось на 118 километре трассы «Сортавала», у поселка Ларионово. Там на пешехода наехала иномарка – известно, что мужчина в момент столкновения находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода.

В результате происшествия пешеход получил серьезные травмы, которые стали причиной летального исхода. На мужчине была надета белая футболка и синие клетчатые шорты, у него при себе была связка ключей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ломоносовском районе в жесткой аварии скончалась 79-летняя женщина. Машина с пенсионеркой врезалась в ограждение и перевернулась.

дтп новости СПб пешеход Приозерский район


 

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