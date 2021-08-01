У Ларионово на пешехода наехала иномарка

Мужчина скончался на месте от серьезности полученных травм.

В Приозерском районе ночью 1 августа произошла жесткая авария, в результате которой погиб 31-летний уроженец Калуги. Об этом пишет 47news, ссылаясь на источники в дорожной полиции.

Все случилось на 118 километре трассы «Сортавала», у поселка Ларионово. Там на пешехода наехала иномарка – известно, что мужчина в момент столкновения находился на проезжей части вне зоны пешеходного перехода.

В результате происшествия пешеход получил серьезные травмы, которые стали причиной летального исхода. На мужчине была надета белая футболка и синие клетчатые шорты, у него при себе была связка ключей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ломоносовском районе в жесткой аварии скончалась 79-летняя женщина. Машина с пенсионеркой врезалась в ограждение и перевернулась.