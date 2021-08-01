В Ломоносовском районе в жесткой аварии скончалась 79-летняя женщина

Машина с пенсионеркой врезалась в ограждение и перевернулась.

В Ломоносовском районе в субботу вечером произошла жесткая авария, в результате которой скончалась 79-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на 53 км автодороги «СПб-Ручьи». Там легковой автомобиль врезался в металлическое силовое ограждение. После этого машину опрокинуло. В машине находился 27-летний парень и 79-летняя женщина – последняя получила серьезнейшие травмы, от которых скончалась на месте.

Сейчас проводится доследственная проверка. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

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