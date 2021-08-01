Врач рассказал, как не заразить коронавирусом родных

Врач рассказал, как не заразить коронавирусом родных
Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Эксперт назвал способ снизить риски передачи инфекции внутри семьи.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков рассказал, как снизить риск заражения коронавирусом внутри семьи. Об этом пишет РИА Новости сегодня, 1 августа.

Эксперт отметил, что самый эффективный способ уберечь себя от инфекции – это сделать прививку. Если все члены семьи вакцинируются, но кто-то один в итоге заболеет, то шанс, что коронавирус передастся кому-то еще будет мал. Дело в том, что иммунизированный человек выделяет меньше вируса, чем остальные. Также выделяемый им вирус будет скорее всего менее активным и вряд ли начнет мутировать в организме.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России за сутки выявили 22,8 тысячи случаев коронавируса. По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1911 случаев. Лидером стала Москва — 2484 случая. На третьем месте Московская область — 1658.

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