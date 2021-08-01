В Петербурге появилось граффити с Фредди Меркьюри

В Петербурге появилось граффити с Фредди Меркьюри
В городе появилось граффити с музыкантом. Фото: скриншот Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Музыкант держит в руках российский флаг – видимо, поддерживая олимпийцев.

В Выборгском районе сегодня, 1 августа, заметили граффити с Фредди Меркьюри, который держит в руках российский флаг. Судя по всему, автор стрит-арта хотел таким образом поддержать олимпийскую сборную. Фотографию опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Граффити нарисовали на стене дома в Евпаторийском переулке. На спине Меркьюри надпись ROC, как на униформе российских спортсменом в Токио. Они вынуждены выступать с ней после антидопингового скандала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ленинской закрасили граффити с Ахматовой и Хармсом. Рисунки появились и через пару часов исчезли.

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