В Петербурге появилось граффити с Фредди Меркьюри

В городе появилось граффити с музыкантом. Фото: скриншот Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В городе появилось граффити с музыкантом. Фото: скриншот Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Музыкант держит в руках российский флаг – видимо, поддерживая олимпийцев.

В Выборгском районе сегодня, 1 августа, заметили граффити с Фредди Меркьюри, который держит в руках российский флаг. Судя по всему, автор стрит-арта хотел таким образом поддержать олимпийскую сборную. Фотографию опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Неизданное ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Граффити нарисовали на стене дома в Евпаторийском переулке. На спине Меркьюри надпись ROC, как на униформе российских спортсменом в Токио. Они вынуждены выступать с ней после антидопингового скандала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Ленинской закрасили граффити с Ахматовой и Хармсом. Рисунки появились и через пару часов исчезли.