Под Петербургом мертвым нашли таксиста, подозреваемого в убийстве

Мужчина, по предварительным данным, лишил жизни свою бывшую сожительницу.

В Ленинградской области нашли труп 44-летнего таксиста Николая, подозреваемого в убийстве женщины. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Машину с бездыханным телом нашли в лесу в поселке Большая Ижора. Обстоятельства смерти устанавливаются. Следствие считает, что Николай причастен к убийству бывшей сожительницы.

Напоминаем, что преступление было совершено 27 июля в парке у дома № 15/2 по Пулковскому шоссе. Там нашли труп 43-летней Анны, чья шея была привязана проводом к припаркованной машине. В том, что к инциденту причастен Николай, уверена лучшая подруга погибшей: она рассказывает, что в злополучный день таксист связывался с бывшей и просил выйти на улицу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Тосненском районе после пожара в доме нашли обгоревший труп.