В Тосненском районе после пожара в доме нашли обгоревший труп

В Тосненском районе Ленинградской области после пожара в частном доме нашли обгоревший труп его хозяина.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 29 июля, в 1:44 в полицию поступило сообщение о том, что горит частный дом в Любани на Круговой улице.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Частный дом и хозяйственная постройка горели на общей площади 60 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 3:13. На утро в деревянном доме был обнаружен труп 58-летнего мужчины. Тело погибшего направлено в морг для установления причины смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рано утром в Тосненском районе Ленобласти горел частный дом с хозяйственной постройкой. Пожар потушили за час.