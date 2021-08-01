Стало известно самое частое место заражения гепатитом B

Заразиться можно в стоматологическом кабинете, если специалист не соблюдает правила защиты.

Старший научный сотрудник Центра диагностики и лечения заболеваний печени МКНЦ имени Логинова Сергей Бацких рассказал, где чаще всего заражаются гепатитом В. Своим наблюдением он поделился на радиостанции «Говорит Москва».

Он считает, что заражаются чаще всего в стоматологических кабинетах, если врач не соблюдает правила защиты. Для того, чтобы заболеть, достаточно «стотысячная миллилитра крови, содержащую вирус». Поэтому важно доверять здоровье своих здоров проверенных специалистам. Также среди популярных процедур, во время которых можно заразиться, есть пирсинг, татуаж и маникюр.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Проценко развеял миф о заражении коронавирусом после вакцинации. Врач также назвал спекуляций нежелание вакцинироваться, якобы антипрививочников ущемляют в правах. Он отметил, что сейчас можно спокойно работать онлайн и заказывать еду на дом