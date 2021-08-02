В Петербурге ребенок нашел дома обоих родителей мёртвыми

В Петербурге ребенок нашел дома обоих родителей мёртвыми
Ребенка после страшной находки забрала бабушка. Фото: pixabay

Девятилетний мальчик нашел своих родителей мёртвыми.

Мальчик жил вместе с ними в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Причина смерти не известна. Молодым родителям было всего 32 года и 28 лет. Сообщается, что оба были наркозависимыми, сообщает 78.ru.

Ребенка после страшной находки забрала бабушка.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что под Петербургом мертвым нашли таксиста, подозреваемого в убийстве. Мужчина, по предварительным данным, лишил жизни свою бывшую сожительницу. В Ленинградской области нашли труп 44-летнего таксиста Николая, подозреваемого в убийстве женщины. Об этом сегодня, 1 августа, сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. Машину с бездыханным телом нашли в лесу в поселке Большая Ижора. Обстоятельства смерти устанавливаются.

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