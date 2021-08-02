Пьяного водителя каршеринга задержали на Оптиков

Пьяного водителя каршеринга задержали на Оптиков
Автомобилем управлял нетрезвый мужчина. Фото: скриншот "Дорожный инспектор" "ВКонтакте"

В Приморском районе Петербурга правоохранители остановили подозрительный автомобиль каршеринга. За рулем оказался нетрезвый водитель.

Инцидент произошел в понедельник, 2 августа. Инспекторы ДПС заметили лихача на арендованном Hyundai около 4:30 у дома №20 по улице Оптиков.

Как сообщается в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте», при медосвидетельствовании 37-летний автомобилист «надул» 1,177 мг/л. Допустимое значение — 0,160 мг/л.

В отношении водителя был составлен административный протокол.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в ДТП с каршерингом пострадали два человека. Жесткая авария произошла в ночь на 31 июля.

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