Подростки устроили стрельбу на детской площадке на Маршала Захарова

Подростки устроили стрельбу на детской площадке на Маршала Захарова
Полицейские опросили несовершеннолетних. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Красносельском районе Петербурга двое подростков устроили стрельбу на детской площадке.

В воскресенье, 1 июля, в полицию обратился мужчина, который рассказал, что на детской площадке на улице Маршала Захарова компания подростков стреляет из пневматического пистолета.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, прибывшие стражи порядка выяснили, что двое петербуржцев 17 и 16 лет решили пострелять по бутылкам.

Несовершеннолетних доставили в отдел полиции и опросили, после чего передали родителям. С места происшествия изъяли пневматический пистолет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе Петербурга задержали вооруженного мужчину, открывшего стрельбу в магазине на Караваевской. Он пять раз выстрелил в магазине, и, к счастью, ни в кого не попал.

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