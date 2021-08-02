Полиция задержала стрелка в магазине «Продукты»

Полиция Санкт-Петербурга задержала 35-летнего мужчину, устроившего стрельбу в одном из магазинов города. Он из неустановленного оружия пять раз выстрелил внутри магазина. По счастливой случайности, никто не пострадал.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, ранее в полицию поступило сообщение, что в магазине «Продукты» (ул. Караваевская, 25) неизвестный мужчина с пистолетом бросается на людей.

Возбудили уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Красносельском районе Петербурга двое подростков устроили стрельбу на детской площадке. В воскресенье, 1 июля, в полицию обратился мужчина, который рассказал, что на детской площадке на улице Маршала Захарова компания подростков стреляет из пневматического пистолета. Прибывшие стражи порядка выяснили, что двое петербуржцев 17 и 16 лет решили пострелять по бутылкам.